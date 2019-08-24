صور.. أمل بوشوشة ترتدي فستان دينا الشربيني في أحدث "فوتو سيشن"

وسط نافذة محاطة بالزهور، ظهرت الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة في أحدث جلسة تصوير لها، بإطلالة سوداء، تشبه التي ظهرت بها الفنانة دينا الشربيني سابقا.

ظهرت أمل بفستان أسود طويل، والذي تميز بأنه طويل وفضفاض وغير منقوش، فضلا عن أنه بدون أكتاف، ومزين بفتحة صغيرة أعلى منطقة البطن، مع اختيارها تسريحة شعر إنسيابية، وعقد مزين بزهرة عباد شمس متوسطة الحجم، في جلسة التصوير التي شاركتها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع جلسة التصوير، التي حصدت على ما يزيد عن 30 ألف تسجيل إعجاب، وعشرات التعليقات، أبرزها: "ما أحلاكي"، و"الفوتو سيشن مبهجة أوي"، و"يا أحلى من الورد".

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وهذه الإطلالة تطابق الذي ظهرت به دينا الشربيني، حيث ظهرت به الفنانة المصرية مرتين، أولهما خلال حفل ختام أحد المهرجانات السينمائية في 2018، ثم أطلت به مجددا بصحبة النجم عمرو دياب خلال حضورها حفل زفاف بإحدى المُدن الإسبانية، حيث فاجأ الثنائي متابعيهما في يونيو الماضي، بصورة تجمعها عبر حساباتهما الشخصية، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

يشار إلى أن الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة تزوجت رجل الأعمال اللبناني وليد عواضة، بأحد فنادق بيروت، بعد قصة حب بينهما، في 2015.

وأقامت أمل، حفلا صغيرا الساعات الماضية بحضور أصدقائها المقربين، وارتدت خلاله فستان الزفاف، والتقطت عددا من الصور التذكارية معهم.