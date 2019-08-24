أخصائية جلدية تحدد أي صابون أفصل للبشرة.. الصلب أم السائل

تستخدم ربات المنازل صابون التنظيف بكثرة، وهو يباع على هيئتين، الصلب والسائل، وتختلف خصائص كل منهما عن الآخر.

وبحسب ما ذكرته "روسيا اليوم"، فإن أخصائية الأمراض الجلدية والتجميل الروسية، أناستاسيا روماشكينا، أشارت إلى وجود اختلاف التقنيات المستخدمة في إنتاج نوعين من الصابون (السائل والصلب)، واختلاف خصائصهما.

فأوضحت أخصائية الأمراض الجلدية أن الصابون الصلب يعتبر منتجا طبيعيا عن الصابون السائل، لأنه يصنع من مواد خام لا تحتوي على مواد حافظة ومكونات صناعية، ويستخدم في إنتاجه ملح الصوديوم والدهون النباتية والحيوانية، فتقول: "الصابون الصلب لا يشكل خطورة على البشرة".

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وأضافت أن الصابون الصلب يسبب جفاف الجلد بسبب احتوائه على ملح الصوديوم، لكنه أيضًا مضاد جيد للميكروبات.

أما الصابون السائل فيمكن أن ينتج بطرق مختلفة، وأن يحتوي على مواد صناعية، لذلك تحذر "روماشكينا" إذا كان الصابون السائل مصنوع باستخدام كاتيونات، أي مواد صناعية، فإنه يسبب حساسية لدى أصحاب الجلد الحساس.

وتضيف أيضًا "إذا كان الصابون السائل طبيعيا، فيكون مؤشر الحموضة рН فيه قريبا من الحيادي لن يسبب جفاف الجلد.. لكن إذا كان مصنوعا من تركيبات صناعية ويحتوي على مواد حافظة كثيرة فإنه قد يؤثر سلبا على حالة الجلد".