للحد من السلوك العدواني للسجناء.. سويسرا تطلي الزنازين باللون الوردي

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-
على غرار العديد من السجون في الدول الأوربية، بدأ عدد من السجون السويسرية بطلاء جدران زنازينها باللون الوردي في محاولة تهدف للحد من السلوك العدواني للسجناء، وفقًا لـ"24" إماراتي.
وبررت إدارة أحد السجون الإجراء الجديد، بأن اللون الوردي يعتبر من أكثر الألوان التي تعمل على التأثير إيجاباً على سلوك الإنسان. وبحسب علماء النفس، فإن اللون الوردي يرتبط عادة بالسعادة والرحمة، وبالسكون والأنوثة.
وكان الباحث ألكسندر شاوس، أول من تحدث عن الآثار الإيجابية التي يتركها اللون الوردي على السجناء، بعد أن أجرى سلسلة من التجارب في أواخر سبعينيات القرن الماضي، لإظهار قوة اللون على سلوك الإنسان.
يذكر بأن ظاهرة طلاء جدران زنازين السجون باللون الوردي بدأت تنتشر مؤخراً في العديد من البلدان الأوروبية مثل ألمانيا وهولندا، بحسب ما ورد في موقع "أوديتي سنترال" الإلكتروني.
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