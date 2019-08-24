إذا كنت من المسافرين للمرة الأولى؟.. إليك 5 خرافات عن الطائرات

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 -

قد تجد عند السفر للمرة الأول أن هناك بعض التعليمات ينبغي عليك اتباعها، الهدف منها الحفاظ على سلامتك وسلامة طاقم الطائرة، يمليها عليك المضيفات في إصرار دون تفسير؛ لماذا كل هذا الإصرار؟، ولكن يبدو أن في الأمر سر.

للتعرف على ذلك إليك 5 خرافات عن الطيران والطائرات، بحسب ما جاء بموقع "سي ان ان" عربية.

1. خرافة: يجب فتح ستائر النوافذ وتعديل وضعية الكرسي أثناء الإقلاع والهبوط وذلك لتجهيز الطائرة للرحلة القادمة

حقيقة: فتح الستائر يسمح للجميع بملاحظة أية مخاطر محتملة في الجو، وتعديل الكرسي يقلل من أثر الاصطدام في حال حدوثه

2. خرافة: نشعر بالغثيان بسبب الهواء الملوث في الطائرة

حقيقة: يعد هواء الطائرة نظيفاً جداً، لكننا نشعر بالغثيان بسبب الميكروبات التي تنتقل إلينا عبر الأشياء التي نلمسها

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3. خرافة: وجبات الطائرة سيئة الطعم لأنها منخفضة الجودة

حقيقة: طعم وجبات الطائرة مقبول، لكن أذهاننا تتشتت بسبب أصوات المحرك

4. خرافة: يجب على الركاب الانحناء للأمام أثناء حالات الطوارئ لتقليل توترهم وإبقائهم هادئين

حقيقة: يقلل الانحناء إلى الأمام من أثر الاصطدام على جسم المسافر ويتسبب بإصابات أقل خطورة

5. خرافة: تؤثر الهواتف على الطائرة مما قد يؤدي إلى تحطمها

حقيقة: على الركاب إغلاق هواتفهم بسبب قوانين الطيران، لكن لا يوجد دليل يثبت صحة تأثيرها على الطائرة