مكياج خريفي مشرق..بالخطوات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 24 أغسطس 2019 01:34 مساءً - تختلف صيحات المكياج بين موسم وآخر. فيختفي بعضها ويظهر مكانها صيحات جديدة، أو تبقى صيحات مرافقة لنا من موسم إلى آخر. فلكل موسم أجواؤه ومناسباته التي تفرض على السيدة اتباع أسلوب مكياج يناسبه ويزيد ملامحها جاذبية.

بالنسبة إلى مكياج الخريف، فهو عادة دافئ، تزيّنه لوحة ألوان ترابية هادئة عكس لوحة الألوان التي نعتمدها في الصيف والتي تكون عادة متوهّجة وبارزة. إلا أن اختيار مكياج دافئ لا يعني بتاتاً أن يكون باهتاً ومن دون إشراق.

في ما يأتي بعض النصائح التي عليك اعتمادها للحصول على مكياج خريفي مشرق:



تحضير البشرة



العامل الأبرز في نجاح المكياج هو بشرة صافية ورطبة، خالية من الشوائب. لذا، قبل البدء بتطبيق المكياج عليك تحضير بشرتك جيداً من خلال ترطيبها بكريم غنيّ بالأحماض والفيتامينات يناسب نوعها ويمنحها نضارة تساهم في نجاح مكياجك.



اختاري كريم أساس بتركيبة نصف خافتة

كريم اساس Dior Forever foundation



على الرغم من أن البشرة اللامعة ليس الخيار الأفضل بالنسبة إلى مكياج الخريف، لأن الكثيرات يفضّلن ملامح خافتة، فإن اختيار كريم أساس بتركيبة نصف لامعة هو أمر جيّد. بإمكانك أن تستخدمي هذا المستحضر على كامل وجهك وأن تمزجيه مع كريم الترطيب.



الظلال الموحّدة

ظلال عيون Les 4 Ombres Noir Suprême



هذه الصيحة برزت في مكياج الصيف وهي مناسبة لموسم الخريف أيضاً. وفي حين كانت ظلال العيون الموحّدة قويّة ولافتة وبدرجات مشرقة في الصيف، يمكنك أن تختاريها بدرجات ترابية كالبني والبرونزي والنحاسي.. للموسم المقبل.

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أحمر شفاه داكن

أحمر شفاه Rouge Allure Velvet Extrême



اجعلي مكياجك في الخريف جذاباً من خلال اعتماد أحمر شفاه داكن باللون التوتي أو البنفسجي أو الأحمر الغامق... مع ظلال عيون ناعمة كالزهري او النحاسي الخفيف. فهذا التنسيق بين الألوان سيمنحك مكياجاً جذاباً من دون أن يبدو قوياً أو صاخباً.



البلاش بدل البرونزر

بودرة Diorskin Nude Powder



في حين يعتبر البرونزر المستحضر الأبرز في مكياج الصيف، يأتي البلاش ليكون البديل في الخريف. فالبرونزر يزيد من عتمة ملامحك فيما يعزز البلاش بالدرجات الزهرية حيويتها ويزيدها انتعاشاً وإشراقاً. اختاريه باللون الزهري الفاتح أو اللون الزهري- الخشبي.

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