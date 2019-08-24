فوائد القهوة للبشرة وأبرز الوصفات الطبيعية منها

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 24 أغسطس 2019 01:34 مساءً - دخلت القهوة إلى مجال العناية بالبشرة وأثبتت قدرتها وفاعليتها في معالجة العديد من المشكلات التي تهدّد نضارتها وصحّتها. فقد أظهرت الدراسات والتجارب أن القهوة قادرة على تخفيف انتفاخ العينين الناتج عن قلّة النوم، كما أنها تعمل على شدّ البشرة وحمايتها من الترهّل، وعلى ترطيبها وتغذيتها من الأعماق، بالإضافة إلى فوائد أخرى تجعلها مكوّناً أساسياً في أهم الوصفات الطبيعية المعالجة للبشرة.



القهوة والشوفان لـ تقشير البشرة

القهوة والشوفان لتقشير البشرة



يناسب هذا الماسك كل أنواع البشرة وهو يعمل على تطهير البشرة وتنظيفها من الرواسب والجلد الميّت. في وعاء نظيف، ضعي ملعقة من دقيق الشوفان وأضيفي إليها فنجاناً فاتراً من القهوة. اخلطي المكوّنين جيداً حتى تحصلي على عجينة متماسكة. وزّعي العجينة بالتساوي على وجهك دون الاقتراب إلى محيط العينين، واتركي الوجه منقوعاً لمدة ربع ساعة ثم دلّكيه بحركات دائرية قبل غسله جيداً بالماء الفاتر.

يمكنك اعتماد هذه الوصفة مرة في الأسبوع أو كل عشرة أيام حسب الحاجة.



القهوة وزيت جوز الهند لـ بشرة نضرة

القهوة وزيت جوز الهند لبشرة نضرة



يمنحك هذا الخليط بشرة نضرة ومشرقة على الفور. أنت بحاجة إلى ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند وملعقة صغيرة من القهوة المطحونة. اخلطي المكوّنين جيداً حتى تحصلي على مزيج متجانس تستخدمينه كقناع على الوجه لمدة نصف ساعة. دلّكي بعدها وجهك بلطف بحركات دائرية ثم اغسليه جيداً بالماء الفاتر.

يمكنك اعتماد هذه الوصفة مرة أو مرتين في الأسبوع.



القهوة واللبن لـ ترطيب البشرة

القهوة واللبن لترطيب البشرة



من المعروف عن اللبن خصائصه المرطّبة والمغذية للبشرة. أنت بحاجة إلى ملعقة من القهوة المطحونة، ونصف كوب من اللبن الطازج. اخلطي المكوّنين جيداً حتى تحصلي على مزيج لزج تستخدمينه كقناع على بشرتك لمدة ربع ساعة قبل غسلها بالماء الفاتر.

يمكنك اعتماد هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.



القهوة والزبادي لـ توحيد لون البشرة

القهوة والزبادي لتوحيد لون البشرة



لتحضير هذه الوصفة أنت بحاجة إلى ملعقة من الزبادي وملعقة من العسل الطبيعي وملعقة من القهوة المطحونة. اخلطي المكوّنات جيداً حتى تحصلي على عجينة متماسكة، وزّعي العجينة على كامل الوجه واتركيه منقوعاً لمدة ربع ساعة ثم دلّكيه بلطف لمدة دقيقتين قبل غسله جيداً بالماء الفاتر.

يمكنك اعتماد هذه الوصفة مرة كل عشرة أيام.

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