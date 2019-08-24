للمحجبات: نصائح للعناية بجمال عينيك.. افعلي ولا تفعلي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 24 أغسطس 2019 01:34 مساءً - العينان هما عنوان جمال المرأة وانعكاس لشخصيتها، ما يجعلهما في غاية الأهمية ضمن مقاييس العناية بالجمال عند النساء. في هذا السياق، يجب منحهما عناية فائقة واهتماماً كبيراً ، فكيف إذا كانت المرأة محجبة وعيناها هما عنوان جمالها ورونقها؟ بالتأكيد، سيكون الأمر من الأولويات على لائحة العناية بالجمال. ولكي لا تهملي هذا الأمر، سنساعدك من خلال بعض النصائح السريعة والمختصرة لنتأكد من قيامك بواجبك تجاه جمال عينيك وما حولهما .

للعناية بجمال عينيك :لا تفعلي

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يجب ارتداء النظارة بجودة جيدة



* العبوس لأانه يسبب التجاعيد في الوجه و حول العينين.

*أهمال تنظيف المكياج قبل النوم.

*إهمال تمارين الوجه يومياً كونه تسهم في منج بشرتك شباباً دائما ً ، لذا واظبي عليها لتحصلي على النتيجة المرجوة.

*رفع حاجبيك أثناء الحديث.

*استعمال نظارات شمسية رديئة الجودة، سيئة الصنع أو نظارات بها خدوش.

* النظر إلى الضوء والجلوس أمام التلفزيون مباشرة .

إهمال ارتداء النظارة الطبية و محاولة القراءة والكتابة و العمل بدونها ظناً أنها تؤثر على جمال العينين.

للعناية بجمال عينيك: افعلي

ممارسة الرياضة البدنية تفيد عضلات الوجه



* تناولي الفاكهة و الخضار الطازجة.

* تناولي ستة أكواب من الماء يومياً على الأقل.

* استخدمي سبراي المياه المعدنية على وجهك عدة مرات قبل وضع الكريم أو المكياج.

* احصلي على قسط وفير من النوم .

*مارسي الرياضة البدنية يومياً لأنها تفيد عضلات الوجه كما تفيد عضلات الجسم.