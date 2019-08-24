وصفات طبيعية لتقوية الأظافر قبل الخريف

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 24 أغسطس 2019 01:34 مساءً - تتعرّض الأظافر خلال فصل الصيف للكثير من العوامل التي تؤثر في صحّتها ومرونتها فتصبح هشّة وضعيفة، منها أشعة الشمس ومياه البحر المالحة والكلور وتطبيق المناكير بشكل مستمر.. بالإضافة إلى عوامل أخرى تؤثر في قوّة الأظافر منها عامل التقدم في السن وبعض المشاكل الصحيّة.

من خلال بعض الوصفات الطبيعية التي يسهل تحضيرها في المنزل، أصبح بإمكانك تدليل أظافرك ومنحها العناية التي تحتاج إليها قبل استقبال فصل الخريف.



وصفة زيت الزيتون والعسل والبيض

وصفة زيت الزيتون والعسل والبيض



هي من الوصفات الأكثر فاعلية لتقوية الأظافر وحمايتها من التقصّف والتكسّر. يحتوي زيت الزيتون على مكوّنات طبيعية مرطّبة، في حين يساعد العسل في تطير الأظافر ويزيد البيض من قوّتها. لتحضير هذه الخلطة أنت في حاجة إلى ملعقتين من العسل الطبيعي ونصف فنجان من زيت الزيتون وبيضة واحدة كاملة. اخلطي المكوّنات جيداً، وانقعي أظافرك في الخليط لمدة ربع ساعة.

يمكنك تكرار العملية مرة أو مرتين في الأسبوع حسب الحاجة.



وصفة زيت الزيتون وعصير الليمون

وصفة زيت الزيتون وعصير الليمون



يحتوي عصير الليمون على خصائص مضادة للأكسدة ومطهّرة تساعد في التخلّص من البكتيريا التي قد تهدّد صحّة أظافرك. املئي نصف فنجان بزيت الزيتون وأضيفي إليه نصف الكميّة من عصير الليمون وحرّكي المزيج بالملعقة. تناول قطعة من القطنة وبلّليها بالمزيج وامسحي بها أظافرك جيداً وانتظري مدة ربع ساعة قبل غسلها.

يمكن اعتماد هذه الوصفة بشكل يومي حتى تحصلي على النتيجة المرجوّة.



وصفة عصير الليمون والملح الخشن

وصفة عصير الليمون والملح الخشن



هذه الوصفة لا تساعد فقط في تعزيز قوّة الأظافر إنما أيضاً في تبييضها. فخلال فصل الصيف يكثر استخدام المناكير والألوان القويّة، ما يؤثر في لون الظفر فيصبح مائلاً إلى الصفار. في وعاء صغير وجاف، ضعي ملعقتين من الملح الخشن وأضيفي فوقهما نصف فنجان من عصير الليمون وبضع قطرات من زيت اللافندر (الخزامى). اخلطي المكوّنات جيداً وانقعي أظافرك في الخليط لمدة ربع ساعة قبل غسلها بالماء الفاتر من دون استخدام الصابون أو أي مستحضر يحتوي على مواد قاسية.

يمكنك اعتماد هذه الوصفة مرة أو مرتين في الأسبوع حسب الحاجة.

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