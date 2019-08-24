نصائح كيت بلانشيت لبشرة مثالية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 24 أغسطس 2019 01:34 مساءً - الممثلة كيت بلانشيت، التي تبلغ 50 عاماً، تتمتع ببشرة نضرة ومشرقة، تشعرنا كأنها لا تزال في العشرينات من عمرها. السرّ وراء هذه النضارة هو حرص بلانشيت على العناية بصحتها بشكل عام وببشرتها بشكل خاص، ومنحها كل ما تحتاج إليه كي تبقى مشرقة وحيوية.

في ما يأتي، أبرز النصائح التي قدّمتها كيت بلانشيت لمتابعيها للحفاظ على بشرة مثالية:



1- كوني وفيّة لمستحضراتك



تؤكد كيت أنها تعشق التغيير في لباسها وأسلوب مكياجها وتسريحات شعرها، إلا أنها تبقى وفيّة لمستحضرات العناية بالبشرة التي تستخدمها. فهي تؤمن بأن الثبات على مستحضرات عناية محدّدة هي أحد العوامل المساعدة في تعزيز صحة البشرة ومرونتها، خاصة أنها نجمة كثيرة الأسفار والسهر، وبالتالي فإن بشرتها تتعرّض للكثير من العوامل التي ترهقها.



2- لا تنسي الواقي من الشمس

SK-II Facial Treatment Essence



منذ صغرها تتجنّب كيت التعرّض إلى أشعة الشمس عملاً بنصيحة والدتها، وقد رافقتها هذه العادة حتى سنّها هذا. لذا هي تحرص دائماً على اختيار كريم وقاية من أشعة الشمس بدرجة عالية، تستخدمه في كل الأوقات والفصول لأنها تعي تماماً الأضرار التي تتسبّب بها الأشعة ما فوق البنفسجية لخلايا البشرة.



3- القناع في كل الأوقات

Giorgio Armani Crema Nera Extrema Supreme Recovery Oil



تقول كيت بلانشيت إنها تعشق أقنعة الوجه وتعتبرها خطوة أساسية في روتين عنايتها ببشرتها. وهي تستخدمه كلما شعرت بأن بشرتها في حاجة إلى عناية مركّزة. وهي تختار الأقنعة المغذية التي تحتوي على فيتامينات ومكوّنات تجدّد خلايا البشرة وتزيدها إشراقها.

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4- تناولي فيتاميناتك

Daylong Extreme SPF 50+



إن صحة البشرة مرتبطة بشكل مباشرة بصحّة الجسم عامة، وهو ما يجعل كيت حريصة على اتباع نظام غذائي متوازن وتناولي الفيتامينات التي يحتاج إليها جسمها كي يبقى صحياً. وهي تؤكد أن الفيتامينات ليست مكمّلات بالنسبة إليها، إنما أساسية للحفاظ على صحة جسمها ونضارة بشرتها.



5- تجنّبي الضغوط النفسية

SK-II R.N.A. Power Eye Cream



تدرك كيت تماماً أن التوتر والضغوط النفسية عاملان لا مفرّ منهما في الحياة اليومية، خاصة بالنسبة إليها وإلى نمط حياتها. إلا أنها تسعى دائماً إلى تجنبهما من خلال ممارسة الرياضة والخضوع لجلسات استجمام وتدليك من وقت إلى آخر.

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