طريقة المحافظة على الشعر بعد السيشوار

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 24 أغسطس 2019 01:34 مساءً - بالرغم من أنّ عمل السيشوار يضفي مظهرًا جميلًا وأنيقًا للشعر، إلا أنه قد يتسبّب ببعض المشكلات مع الوقت، كتقصّف أطراف الشعر وجفافه وحتى فقدان لمعانه. لذلك، يجب اتّباع بعض الطرق للعناية بالشعر والمحافظة على صحته بعد السيشوار. "الخليج 365.نت" يقدّم لكِ مجموعة من النصائح المهمة التي تُساعدكِ في حماية شعركِ أثناء وبعد السيشوار، بالإضافة إلى وصفات طبيعية يمكنكِ تطبيقها في المنزل لتنعمي بشعر صحي ولامع.

السيشوار قد يتسبّب ببعض المشكلات كتقصّف أطراف الشعر



طرق العناية بالشعر قبل البدء السيشوار



الاستخدام الخاطئ للسيشوار يسبّب خشونة وجفاف الشّعر، وفقدان لونه. لذلك يمكن اتّباع هذه النصائح للتقليل من تلف الشعر عند استخدام السيشوار:

من أفضل الخطوات التي يجب اتّباعها قبل البدء بالسيشوار، هي حماية الشّعر من الحرارة، وذلك من خلال استخدام مستحضرات الحماية من الحرارة؛ لأنّها تصنع حاجز حماية للشعر من الحرارة، وتقلل المساميّة في الشعر، ما يجعله أقل عرضةً للتجعّد، وتعيد إلى الشعر رطوبته وتمنع فقدان لمعانه، وكذلك تجعل الشّعر أكثر قابليّةً للتصفيف، وأقل عرضةً للتشابك، بالإضافة إلى إعطائه الملمس الناعم.

الاستخدام الخاطئ للسيشوار يسبّب خشونة وجفاف الشّعر



طريقة تطبيق مستحضر الحماية للشعر:

عليكِ إجراء السيشوار باستخدام حرارة متوسّطة أو عالية نسبيًّا



أولًا، وقبل بدء السيشوار يوضع مستحضر الحماية من الحرارة على الشعر المبلّل، كي يمتصّه الشعر، وذلك للحصول على الترطيب المناسب، ولتقليل الضرر الناجم عن الحرارة، وإذا كان الشعر شديد الجفاف، يمكن إضافة سيروم ترطيب بعد وضع مستحضر الحماية أيضًا.

إبعاد السيشوار عن الشعر، بمسافة 15سم وهذه المسافة تعرّض الشعر لحرارة تصل إلى 45 درجة، في حين أنّ إبعاد السيشوار لمسافة 5 سم يعرّض الشعر لحرارة تصل إلى 95 درجة.

تقسيم الشعر الى أقسام، كالبدء من الجانب الأيسر من الوجه، إلى الجزء الخلفي باتجاه اليمين، أو البدء من الطبقات السفليّة من الشعر وصولًا للطبقات العلويّة.

ضبط درجة حرارة السيشوار على درجة منخفضة، والبدء بتجفيف الشعر من البلل، ويمكن قلب الشعر من أعلى إلى أسفل لتجفيف الطبقة السفلى بالانحناء وعمل مسّاج للجذور، حتى يأخذ الشعر حجمًا وكثافة أكثر.

ضبط السيشوار على أعلى قوة لاندفاع الهواء، وعلى درجة حرارة منخفضة.

إجراء السيشوار باستخدام حرارة متوسّطة أو عالية نسبيًّا، إلى أن يجف بنسبة 90%: وبعد الانتهاء من السيشوار كاملًا، يُضبط السيشوار على الهواء البارد لتبريد الشعر حتى يعود إلى الحرارة الطبيعية، وذلك لمنعه من التقصّف.

استخدام رؤوس السيشوار المختلفة لتجفيف الشعر، وحمايته من ضرر الحرارة.



كيفية الحفاظ على الشعر بعد السيشوار:

يجب استخدام حمّامات الزيت للشعر



للمحافظة على صحة شعركِ بعد السيشوار، يُنصح باتّباع النصائح الآتية:

الاعتدال في غسل الشعر بالشامبو؛ إذ إنه يتسبّب بإزالة الزيوت الطبيعيّة التي تغذي الشعر، وتحميه من الجفاف.

العناية بالشعر المُبتل لأنه أكثر عرضةً للتلف، من خلال استخدام مشط واسع الأسنان لإزالة التشابك، وعدم فركه بالمنشفة. ومن ثمّ، تركه ليجف في الهواء الطبيعي.

استخدام حمّامات الزيت للشعر، كزيت الزيتون، وزيت جوز الهند، وزيت دوار الشمس، وزيت الأفوكادو.



فوائد زيت جوز الهند للشعر



يُعتبر زيت جوز الهند من أفضل الزيوت الطبيعية لحماية الشعر من الحرارة؛ لأنه يتغلغل في الشعر، فيرطّبه ويحدّ من فقدان رطوبته، كما يهدّئ فروة الرأس، لا سيّما في فصل الصيف، وذلك بسبب طبيعته المبرّدة

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فوائد زيت الزيتون للشعر



يساهم زيت الزيتون في حماية الشعر من الحرارة وكذلك تنعيم الشعر، والمحافظة على صحته، وتغذيته أيضًا؛ لاحتوائه على الفيتامينات ومضادّات الأكسدة.



فوائد زيت دوار الشمس للشعر



يمتاز زيت دوّار الشمس بدرجة تدخين عالية تمنع وصول الحرارة إلى الشعر، فيشكل بذلك حاجز حماية من الحرارة للشعر، بالإضافة إلى ذلك، فهو يساعد في الحصول على شعر ناعم ولامع.



فوائد زيت الأفوكادو للشعر

زيت الأوفكادو يغذّي ويرطّب الشعر



يتمتّع زيت الأوفكادو فوائد عدّة للشعر، فهو يغذّي ويرطّب الشعر، كما يقيه من الشمس، ويحميه من ضرر الحرارة.



طريقة استخدام الزيوت للشعر:



بدايةً، تُسخّن الزيوت قليلًا، ثم توضع على الشعر. بعدها، يتم تغطية الشعر بقبّعة الاستحمام، لمدة نصف ساعة. ومن ثم، يشطف الشعر بالماء البارد؛ إذ يخفّف من تكسّر الشعر، ويجعل الشعر لامعًا.

استخدام بلسم مناسب لنوع الشعر؛ وذلك لحماية الشعر من الجفاف.

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