"الهضبة" لـ دينا الشربيني: قربي شوية كده.. وبوسى شلبي: قوليلو أنتي بالـ3 بنات

تصفيق وابتسامات لاحقت الفنانة دينا الشربيني بمجرد دخولها حفل زفاف أحياه النجم عمرو دياب، مساء أمس، في الساحل الشمالي، لتوثق الإعلامية بوسى شلبي ذلك المشهد خلال مقطع فيديو، نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأطلت دينا بـ"توب أستومك" أسود، إضافة إلى "جيب" متعددة الألوان ومنقوشة، مع اختيارها تسريحة شعر "كيرلي"، وارتدائها إكسسوارات ذهبية، تطابق التي ظهرت بها خلال جلسة تصوير نشرتها في ديسمبر 2019، بعدسة المصور كريم نور.

ويظهر بالفيديو "الهضبة" وهو يطلب من دينا الاقتراب ودخول الحفل، قائلا: "إيه ده.. قربي شوية كده"، وسط تفاعل الحضور بالتصفيق ليبدو على الفنانة معالم الخجل والتوتر، ثم تابع "دياب": "أدخلي يا دينا".

وطلبت بوسى من الفنانة الشابة أن تخبر "دياب" أنها بـ"التلات بنات" علنا، وقالت "شلبي": "قوليلو إنك بالـ3 بنات"، في إشارة إلى أغنية "الهضبة" الجديدة "يوم تلات"، التي تضمنت تغزله بـ3 أنواع من الفتيات.

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وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو، الذي لم يتجاوز الـ30 ثانية وحقق 130 ألف مشاهدة، ومئات تسجيلات الإعجاب، مع إغلاق الإعلامية التعليقات.

وشهد حفل الزفاف، حضور عدد كبير من الفنانين والإعلاميين، أبرزهم لميس الحديدى ورجاء الجداوي ودنيا سمير غانم وشقيقتها إيمي.

وجاءت كلمات الأغنية من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي ومن توزيع أسامة الهندي: "يوم تلات تلات بنات ندهوني، عالبُساط بَسط ياناس عجبوني قاعدة وإنبساط غداء وعزموني، فتفتوا الفتافيت وفَتنوني.. شكلها مؤامرة أعشق السمراء ولا أعشق البيضاء أُم الخدود حمراء الحياة حلوة ويا أُم روح حلوة كلهم حلوين جننوني.. كل ما أجي أقوم أقول خليني منتهى الجمال جُمال على عيني أمشي من المكان ده إيه يمشيني لمة الحلوين بتغريني.. شعرهم حرير يطير قدامي صعب أشوف ده غير غير في أحلامي، سحرهم خطير يوصف إيه كلامي يوم تلات وبكل أيامي.. كل عود وعود أحلى من التاني، قلبي لم يعود ليا من تاني، كان في إيدي عود قولت بيه أغاني والصباح رباح ياللي عاجباني.. كلمة كلمتين الليل قوام ليّل عيشنا يوم جميل أحلى ما أتخيل، واحدة واحدة عليا بتميل لو هعيش عمري هنا قليل".