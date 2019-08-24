3 معلومات عن المصرية هانيا مورو صاحبة الميدالية الذهبية بـ"الألعاب الأفريقية"

تمكنت هانيا مورو السباحة المصرية من تحقق حلمها، وحصد الميدالية الذهبية في سباق 400 متر حرة أمس، ضمن منافسات دورة الألعاب الأفريقية، التي تستضيفها المغرب حاليا، وتقدم "هُن"، أبرز المعلومات عن السباحة المصرية.

معلومات عن هانيا مورو

Advertisements

- ولدت السباحة المصرية في 1 أكتوبر 1996.

- حصلت على العديد من الجوائز، حيث توجت بالميدالية الذهبية ضمن منافسات سباق 1650 ياردة حرة في بطولة القسم الشرقي للجامعات الأمريكية للسباحة.

- نجحت السباحة المصرية في الفوز بالمركز الأول بالبطولة محطمة رقمها الشخصي بـ12 ثانية، ورقم جامعتها الميريلاند بـ7 ثوان كاملة وبزمن 16:39.98 دقيقة.