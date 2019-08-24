زوجة رياض محرز تثير الغضب في أسبانيا بسبب سيارتها

ضجة كبيرة أحدثتها ريتا جوهال، زوجة لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي رياض محرز، بعد تصويرها مقطع فيديو وهي تسير على طريق سريع وقدميها على لوحة قيادة السيارة.

ونقلًا عن موقع "العربية"، فإن الفيديو أظهر زوجة اللاعب وهي تبتسم في الكاميرا مع سيارتها التي تعمل بنظام القيادة الذاتية، وفقا لصحيفة "آس" الإسبانية.

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الفيديو انتشر على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، ودفع العديد من متابعيها لتوجيه العديد من الانتقادات، والتعليقات، ومنها: "كان يمكن لزوجة النجم الجزائري قتل شخص ما، كان الأمر خطيرا للغاية، إنها تعتقد بوضوح أنها تستطيع أن تفعل ما تشاء، لقد كانت تعرض كل شخص على الطريق المحيط بها للخطر".