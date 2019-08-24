زهير مراد أقرب المصممين إلى جنيفر لوبيز والمعروفة بأناقتها على البساط الأحمر

في مسيرة جنيفر لوبيز الفنية كلها لم نشهد لها أي إطلالة بشعة، غير ملائمة، أو غير مناسبة، بل على العكس هي من النجمات الأكثر أناقة وسحرًا.

تُعتبر جنيفر لوبيز إحدى أشهر نجمات هوليوود، ومعروفة بأناقتها اللافتة على البساط الأحمر، مما خوّلها الحصول على جائزة "أيقونة الموضة لعام 2019" التي يقدّمها مجلس مصممي الأزياء في أميركا، وجعل الجمهور يتابع إطلالتها بشغف، لوبيز التي حازت على هذه الجائزة معروفة ومنذ القدم بحبها وعشقها للمصممين العرب فهي ترتدي من تصاميمهم في غالبية مناسباتها المهمة وعلى السجادة الحمراء، فمن هم المصممين العرب الأحب الى قلبها؟

المصممون العرب وجنيفر لوبيز

زهير مراد في الطليعة

تعشق جنيفر لوبيز تصاميم المصمم اللبناني زهير مراد وفي هذا الصدد صرحت في احدى مقابلاتها : " أحب من المصممين العرب اللبناني زهير مراد، وقد تعرفت عليه بصدفة طريفة، أعجبتني أزياؤه وتواصلت معه لمعرفة إن كان لديه الرغبة في العمل معي، وعلاقتنا الآن قوية جدا."

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تصاميم المصمم اللبناني العالمي زهير مراد كثيرًا ما تجذب النجمة العالمية جنيفر لوبيز، إذ تعتمد على موديلات فساتينه بشكل كبير، يتّضح ذلك من خلال اطلالتها المختلفة في الحفلات والمهرجانات الكبيرة.

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وتميل جنيفر لوبيز لإبراز جمال جسدها الممشوق، وهذا الأمر يستطيع المصمم العالمي زهير مراد التعبير عنه بـ فساتينه.

كما تحب لوبيز اختيار القطع التي تُظهر جسدها بشكل الساعة الرملية، والتي تعتمد أكثر على قصّة حورية البحر ، مع بعض التفاصيل التي تُبرز منطقة الخصر لديها، أو تكون شفافة من ناحية منطقة الأرداف.

هذا وتعكس تصاميم زهير مراد مدى رغبة لوبيز في ارتداء التصاميم الميتاليك ذات الألوان اللامعة، مثل الأخضر، الذي يناسب شعرها الذهبي وعيونها البنية كثيرًا.

مصممون عرب حجزوا مكانهم في خزانة لوبيز

ورغم كون زهير مراد الأحب إلى قلبها، إلا أنّ علاقة لوبيز بالمصممين العرب لا تقتصر على تعاونها معه فقط، فقد رأيناها ترتدي تصاميم من توقيع إيلي صعب، ونيكولا جبران، ورامي قاضي وجورج حبيقة ورامي العلي في أكثر من مناسبة، وطبعاً لا يمكننا أن ننسى التصاميم الخاصة والجريئة التي يبتكرها لها المصمم شربل زوي ذات التفاصيل والحرفية العالية في التصميم.

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