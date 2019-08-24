4 فوائد صحية ونفسية للتنويم المغناطيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 -

اتجه العبض خلال الفترة الماضية إلى التنويم المغناطيسي باعتباره وسيلة لعلاج بعض المشاكل النفسية، شريطة أن تتم تحت إشراف متخصص.

تتم عملية العلاج بالتنويم المغناطيسي عادة تحت إشراف أخصائي، يجري خلالها زيادة التركيز في الدماغ، وتوجيهه لتقبل الاقتراحات والحلول الإيجابية بشكل مكثف.

فيما يلي بعض الفوائد الصحية والنفسية للعلاج بالتنويم المغناطيسي، بحسب ما نقل موقع "24 الإماراتي" عن صحيفة "تايمز أوف إنديا":

1- إدارة الإجهاد والقلق

يتعامل الناس مع الكثير من التوتر في هذه الأيام مما يؤدي إلى الإصابة بالقلق وغيرها من مشاكل الصحة العقلية، لذا يعمل التنويم المغناطيسي كأداة رائعة في إدارة هذه الحالات بشكل أفضل والوصول إلى حالة من الاسترخاء والهدوء.

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2- إدارة الألم

يستخدم التنويم المغناطيسي على نطاق واسع كعلاج تكميلي في إدارة الألم الناجم عن حالات صحية مثل السرطان، وآلام المفاصل، والحروق، وأمراض أخرى مختلفة، وذلك عبر مساعدة الدماغ على تلقي أوامر إيجابية، وتسريع عملية الشفاء.

3- إدارة الإدمان والخوف والرهاب

يعمل العلاج بالتنويم المغناطيسي على معالجة السبب الجذري للعديد من القضايا المخزنة في اللاوعي التي تسبب الخوف والرهاب، وكذلك إدارة قضايا مثل الإدمان بطريقة فعالة.

4- تعزيز الثقة بالنفس

يمكننا استخدام التنويم المغناطيسي لعلاج التقييم المنخفض للذات، عبر التحرر من القيود والعقد النفسية، والعمل على تحرير الطاقات الكامنة التي تزيد من شعورنا بالثقة بالنفس.