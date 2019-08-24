"الإفتاء" تحذر من حرمان المرأة من ميراثها: "من أفعال الجاهلية"

تحدثت دار الإفتاء المصرية، عبر الصفحة الرسمية على "فيس بوك"، عن ما حكم حرمان المرأة من ميراثها، والذي يحدث في بعض المحافظات والدول العربية.

وأكدت "الإفتاء": "لا يجوز حرمانُ الإناث من الميراث؛ لأنه حرام شرعًا، بل هو من مواريث الجاهلية، ومن أكل أموال الناس بالباطل".

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وحذرت الدار من عواقب تعدى حدود الله، التي تنتهى بصاحبها على نار جنهم، مستشهدى بالآتين 13 و14 من سورة النساء، والتي جاءت بعد ذكر تقسيم الميراث: " تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13) وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ".

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وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي تجاوز الـ1200 تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات المؤيدة والداعمة لما ذكرته "الإفتاء"، ومن أبرز التعليقات: "شكرا للمؤسسات الدينية المصرية الداعمة للمرأة"، و"إحنا في عصر الناس بتاكل فيه مال الأيتام عادي مش هيكلوا حق إخواتهم البنات.. حسبي الله"، و"جزاكم الله كل خير".