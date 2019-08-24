طريقة عمل حواوشي فراخ

حضري لأطفالك حواوشي فراخ في المنزل، بدلًا من حواوشي اللحوم الحمراء، وقدميه ساخنًا مع أصابع البطاطس المقلية. المكونات: صدور دجاج بصلة مفرومة فلفل حار كركم كاري سمنة خبز بيضة بقسماط Advertisements طماطم ملح - فلفل أسود طريقة التحضير قومي بفرم صدور الفراخ، مع الملح والفلفل الأسود والكارى والكركم جيدًا. ضيفي الطماطم والفلفل الحار، والبصل، ثم البيض والبقسماط. أفردى الخليط داخل الخبز، وأدهنيه بالسمنة السايحة. أدخلى الحوواشى الفرن حتى تمام النضج ثم قدميه ساخنًا.

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