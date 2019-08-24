قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، طريقة عمل بسكوت تركي، عبر برنامجها "على قد الإيد" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من الحلويات التي يمكن إعدادها بخطوات بسيطة في المنزل. مقادير عمل بسكوت تركي 2 كوب دقيق. نصف كوب زبدة. نصف كوب سكر بودرة. نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر. Advertisements طريقة عمل بسكوت تركي يخلط السكر والزبدة مع الدقيق والبيكنج بودر. يمكن إضافة 2 ملعقة كبيرة ماء. يقلب الخليط حتى تتماسك العجينة. توضع العجينة في كيس بلاستيك وتترك لترتاح لمدة ½ ساعة. تشكل العجينة كرات أو أصابع وترص في صينية. توضع في الفرن حتى تمام النضج.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل بسكوت تركي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.