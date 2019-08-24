أصبح مرض القلب من الأمراض الشائعة، إذ أنه يصيب به الكثيرون وعادة ما تكون العادات اليومية أو الأطعمة التي يعتاد عليها الإنسان من الأمور التي تؤثر على صحة القلب.

فتوجد بعض الأطعمة تعتبر من الأمور الضارة على القلب وتؤدي إلى المشاكل التي تصيب به، وعرض بها موقع "Prevention".

أطعمة ضارة بصحة القلب

اللحوم الباردة والمصنعة

من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من مادة نترات الصوديوم، وهي من المواد الحافظة التي يتم استخدمها في اللحوم الباردة والمصنعة، فهي تزيد من فرص حدوث الالتهاب في الجسم مما يؤدي إلى ضيق وتصلب الشرايين.

الخبز الأبيض

يعتبر الخبز الأبيض من الأطعمة الممتئلة بعنصر الصوديوم، ونسبة عالية من الكربوهيدرات لذلك عند تناوله بكثرة يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، مما يؤثر على صحة القلب.

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والكربوهيدرات تزيد من نسبة الدهون وهي من عوامل الخطر التي تؤدي إلى أمراض القلب التاجية.

الأطعمة المقلية

تناول الأطعمة المقلية بكثرة عادة ما يؤدي إلى مشاكل صحية خاصة في القلب، حيث أنها تزيد من مخاطر الإصابة بمرض الشريان التاجي.

كما أن الأطعمة المقلية تحتوي على نسبة عالية من الدهون المتحولة التي تزيد من نسبة الكوليسترول الضار في الجسم وتخفض من نسبة الكوليسترول الجيد.

السمن الصناعي

يحتوي السمن الصناعي على الدهون المشبعة التي تساعد على زيادة نسبة الدهون الثلاثية في الدم، مما يؤدي إلى زيادة الترسبات داخل الشرايين.