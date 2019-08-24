أضرار الشمس على البشرة الدهنية

أضرار عدة تصيب البشرة نتيجة لتعرضها لأشعة الشمس، الا ان البشرة الدهنية تعد من اكثر أنواع البشرة تضررًا وأن الضرر الواقع عليها من تعرضها لأشعة الشمس يكون مضاعف، ولذلك يصفونها الأطباء بأكثر أنواع البشرة حساسية .

وتقدم "هُن" في التقرير التالي أبرز أضرار الشمس على البشرة الذهنية، نقلًا عن الموقع الطبي "ميديكال":

1- اسمرار بشرة الوجه :

كثيرً ا ما يلاحظ ان أصحاب البشرة البيضاء يتحول لونهم غلى الأحمر ثم الأسمر في حال تعرضهم لأشعة الشمس المباشرة، وذلك يعتبر رد فعل طبيعي للبشرة، ويمكن التقليل منهما عبر تطبيق وصفات تفتيح الوجه .

2- ظهور البقع الداكنة :

غالبًا ما يلاحظ ظهور البقع الداكنة في مناطق متفرقة بالوجه بعد تعرض الشخص للشمس، كونها المسبب الأول للبقع الداكنة على البشرة الدهنية، ولذلك ينصح دائما باستخدام الواقي الشمسي الذي يخفف من أثرها بشكل ملحوظ.

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3- ظهور الرؤوس السوداء و حب الشباب:

تفاعل الشمس مع البشرة الدهنية دائما ما ينتج عنه إفراز مادة الزهم والتي تتجمع بدورها داخل المسام مسببة حب الشباب، وعندما تمتلىء المسام بالأوساخ والأتربة يؤدي إلى ظهور الروؤس السوداء.

4- ظهور التجاعيد:

تعتبر الشمس من العوامل الرئيسية التي تتسبب في ظهور التجاعيد على البشرة الذهنية بشكل اسعر من غيرها من أنواع البشرة الاخرى، الرغم من أن ذوات البشرة الدهنية يعتبرن محظوظات في تأخر ظهور التجاعيد على وجوههن إلا ان التعرض لأشعة الشمس الزائد سوف يسرع ظهورها بلا شك لأنها تؤثر على إنتاج الكولاجين، الذي يحافظ على مرونة البشرة

5- ظهور الوجه بشكل لامع:

كثيرًا ما ترفض السيدات الظهور بالوجه اللامع إلا أنهن لا يعرفن أن أسباب حدوث ذلك هو تعرض الشمس لبشرتهن الدهنية، إذ أن الشمس تحفز إفراز خلايا الوجه للزيوت فهذا الأمر يؤدي إلى لمعان البشرة بشكل ملحوظ.

6- حدوث أورام جلدية:

الكثير يقضي ساعات تحت اشعة الشمس ولا يعرف أن التعرض المباشر وخوصوا لفترات طويلة وغير طبيعية قد يعرض الشخص لأنواع عديدة من الأورام الجلدية، كما تلعب الشمس دوراً كبير ً في ظهورها مهما كان نوع بشرتك، منها الأورام الحميدة مثل أورام الغدد الجلدية وأورام التقرنات الجلدية ومنها الأورام السرطانية مثل الميلانوما وغيرها.