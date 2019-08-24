جينيفر لوبيز تُثير الدهشة بحقيبة من هيرميس ثمنها 20 ألف دولار رغم بلوغها سن الـ 50

لا خلاف على جاذبية النجمة العالمية "جينيفر لوبيز"، فعلى الرغم من بلوغها سن الـ 50، إلا أنها تحتفظ بشبابها ورشاقتها المثيرين لغيرة الجميع داخل الوسط الفني وخارجه.

هذا ولا تتخلى جينيفر عن أناقتها، حتى إذا كانت ذاهبة للجيم، فقد رصدتها عدسات الباباراتزي الخميس، وهي تذهب إلى الجيم في "ميامي" بإطلالة أثارت دهشة الكثيرين.

فبالإضافة إلى ما ارتدته من ليغينغ أسود أبرز رشاقة ساقيها وتوب أبيض من علامة Guess، أكملت جينيفر إطلالتها الرياضية بحقيبة هيرميس فاخرة تبلغ قيمتها 20 ألف دولار، ما أثار دهشة واستغراب رواد الإنترنت، فقال أحدهم: "تحلم الكثيرات باقتناء مثل تلك الحقيبة"، كما قال آخر: "ما هذا، أتذهبين إلى الجيم بحقيبة ثمنها 20 ألف دولار!".

وجنبًا إلى جنب مع حقيبتها الباهظة، لم تفوت "جيه لو" الفرصة لاستعراض سيارتها البورش الفاخرة التي تبلغ من السّعر 140 ألف دولار، والتي كانت هدية عيد ميلادها من خطيبها "أليكس رودريغز" في وقت سابق من هذا الشهر.

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اكتفت النجمة الأميركية بحقيبتها الفخمة لإضفاء بريقها على الإطلالة، بينما ظهرت دون مكياج معتمدة تسريحة الكعكة، بالإضافة إلى إكمال إطلالتها بأقراط هوب ونظارات كبيرة.

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لم تكن جينيفر بمفردها، إذ شوهد خطيبها أليكس رودريغيز برفقتها، والذي اعتمد إطلالة رياضية بصيحة المونوكروم باللون الأسود، وكما هو الحال مع معظم الأشخاص، لم تستطع جينيفر بدء يومها إلا بكوب قهوتها المفضل من "ستارباكس".

يعد هذا هو أحدث ظهور للنجمة العالمية منذ أدائها حفلها الأول في مصر، كما يأتي ذلك بعدما استعرض كلٌّ من جينيفر وأليكس لياقتهما البدنية في الجيم وروتينهما الرياضي يوم الأربعاء.

ويجدر بالذكر أن أليكس يملك صالة رياضية تُعرف باسم UFC Gym Kendall في ميامي، وكشف مؤخرًا أنه يستعد لافتتاح 3 فروع أخرى من الصالة الرياضية.

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