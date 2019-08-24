منها عسر القراءة.. أنواع صعوبات التعلم لدى الأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 -
تؤدي عدد من العوامل إلى صعوبة التعلم لدى الأطفال، بخلاف نقص فيتامين "د" لدى المرأة أثناء الحمل، حيث أن هناك عوامل أخرى تؤدي بالطفل بعد الولادة إلى مشكلة صعوبة التعلم.
إليك ما تحتاج معرفته عن أنواع صعوبات التعلّم لدى الأطفال، بحسب ما جاء بموقع "24 الإماراتي":
اضطراب المعالجة السمعية. عند وجود مشكلة في السمع لدى الطفل تصعب عملية تلقي ومعالجة المعلومات، وخاصة تعلّم مفردات اللغة.
خلل الحساب. يؤثر هذا النوع من العجز على قدرة الشخص على فهم الأرقام وتعلّق الحقائق المتعلّقة بالرياضيات.
ديسغرافيا. هي صعوبة تعلّم الكتابة والإملاء.
اضطراب معالجة اللغة. تؤثر هذه المشكلة على جميع الأصوات القادمة إلى الدماغ، ويخلق صعوبة في ربط المعنى عن طريق تكوين الكلمات والعبارات.
عسر القراءة. تؤثر هذه الحالة على مهارات القراءة والمعالجة اللغوية.ش
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