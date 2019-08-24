الإفراط في تناول الملح يصيب بالنفخة المعوية

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 -

من منا لا يستخدم الملح في طعامه؟.. هو بالفعل مكون مهم ولكن الإفراط به قد يصيب بأضرار صحية، أبرزها أنه يعمل على ارتفاع ضغط الدم.

وجدت دراسة حديثة أن تناول كميات كبيرة من الملح مع الطعام تساهم بشكل فعال في الإصابة بالنفخة المعوية، بسبب احتوائه على الصوديوم، بحسب ما نقل موقع "24" الإماراتي عن صحيفة تايمز أوف إنديا.

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نشرت المجلة الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي، دراسة تم خلالها فحص نسبة الصوديوم في طعام مجموعة من الأشخاص، وتبين بأن الأشخاص الذين تناولوا كميات كبيرة من الملح مع الطعام، كانوا أكثر عرضة للإصابة بالنفخة المعوية.

وهدفت هذه الدراسة إلى التحقق من تأثير الصوديوم الغذائي وعوامل أخرى على ضغط الدم والجهاز الهضمي، وتبين بأن الصوديوم كان عاملاً رئيسياً في ارتفاع ضغط الدم والإصابة بالنفخة المعوية، إذ أنه زاد من نسبة الإصابة بالنفخة بمقدار 27 بالمئة.

وأشار الباحثون إلى أن الحد من الصوديوم في الطعام يعتبر وسيلة فعالة للحد من النفخة، إضافة إلى اتباع نظام غذائي صحي غني بالألياف.