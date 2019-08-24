ماسك زيت اللوز المُر للتخلص من آثار حب الشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:
للحصول علي بشرة متألقة وخالية من العيوب الناتجة عن حب الشباب وآثارها، نقدم ليكِ ماسك زيت اللوز مع القرفة، حسبما جاء على موقع "cosmopolitan":
مكونات الماسك:
-2 ملعقة من زيت اللوز المُر
-ملعقة من القرفة
-ملعقة من العسل
طريقة تحضير الماسك:
قومي بخلط المكونات السابقة وقومي بفردها علي بشرتك، واتركيها ما بين 10 إلى 15 دقيقة، ثم قومي بشطف وجهك بمياه فاترة.
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