ماسك زيت اللوز المُر للتخلص من آثار حب الشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365: للحصول علي بشرة متألقة وخالية من العيوب الناتجة عن حب الشباب وآثارها، نقدم ليكِ ماسك زيت اللوز مع القرفة، حسبما جاء على موقع "cosmopolitan": مكونات الماسك: -2 ملعقة من زيت اللوز المُر Advertisements -ملعقة من القرفة -ملعقة من العسل طريقة تحضير الماسك: قومي بخلط المكونات السابقة وقومي بفردها علي بشرتك، واتركيها ما بين 10 إلى 15 دقيقة، ثم قومي بشطف وجهك بمياه فاترة.

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