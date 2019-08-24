طريقة تحضير عصير باناتشي بعين الجمل

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365: نقدم لكم طريقة عمل عصير باناتشي بعين الجمل، حسبما ذكر موقع "كوكباد": مقادير عصير باناتشي بالمكسرات: - قطعة موزة -قطعة تفاحة -مكعبات افوكادو -مكعبات خوخة - كوب فراولة مكعبات Advertisements - كوب لوز وعين جمل مجروش -1 علبة زبادي سادة -عسل او سكر حسب الرغبة -نصف لتر لبن -للتزيين كريم شانتي مخفوق -مكسرات مجروشة أو عين جمل مجروش طريقة تحضير عصير باناتشي بالمكسرات: تضرب المكونات في الخلاط، ويصب في كاسات التقديم، يضاف على الوجه الكريم شانتيه والمكسرات ثم يقدم.

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