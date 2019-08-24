منها فقدان الوزن.. أعراض تنذر بالإصابة بسرطان الأمعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

من الأمراض الخطرة والمميتة سرطان الأمعاء التي غالبا ما لا تظهر أعراضه بوضوح في مراحله الأولية.

وبحسب معطيات المركز البريطاني لبحوث السرطان، يبدأ تطور مرض سرطان الأمعاء في القولون عادة، وعند انبثاثه يصيب الكبد والرئتين.

كما يؤكد خبراء المركز، أنه كلما شخصت الإصابة بالمرض مبكرا، كانت فرصة الشفاء عالية. بيد أن المشكلة تكمن في أن أعراض مرض سرطان الأمعاء لا تظهر بوضوح، لذلك غالبا ما يتم تجاهلها أو تعتبر اعراضا لحالات مرضية غير خطرة، بحسب "روسيا اليوم".

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ووفقا لعلماء المركز يمكن أن تظهر أعراض مرض سرطان الأمعاء على شكل: فقدان الوزن؛ آلام أسفل البطن؛ انتفاخ وانزعاج؛ اضطراب عمل الجهاز الهضمي؛ ظهور دم في البراز.

ووضح الباحثون، أنه إذا استمرت هذه الأعراض خلال عدة أسابيع فمن الضروري مراجعة الطبيب المختص.

لا يتمكن الخبراء من تحديد سبب ظهور هذا السرطان. بيد أن نتائج العديد من الدراسات تؤكد على أن تناول مواد غذائية غنية بالألياف الغذائية والامتناع عن العادات السيئة يقلل كثيرا من خطر تطور المرض. وقد اتضح أن اتباع نظام غذائي صحي يسمح بمنع تطور سرطان الأمعاء بنسبة 54%.