هاني الناظر يحذر من كريم "فرد الشعر": يسبب السرطان

حذر الدكتور هاني الناظر، واستشاري الأمراض الجلدية رئيس المركز القومي للبحوث سابقا، السيدات والبنات من أي نوع من أنواع كريم "فرد الشعر".

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، أن مادة الفورمالين التي يحتوي عليها كريم فرد الشعر تسبب الإصابة بمرض السرطان، مشيرًا إلى أنها تتسبب أيضًا في سقوط الشعر والإصابة بحساسية الجلد.

وتابع: "السيشوار بلاش كتير منه، والصبغة تكون للمضطر، يعني مثلًا لو واحدة عندها 60 سنة، لأن الصغيرين لما يصبغوا شعرهم أكتر من مرة بيتقصف ويبوظ".

ونصح "الناظر"، السيدات بغسل شعرهن يومًا بعد الآخر في الصيف، ومرتين في الأسبوع واختيار "شامبو" جيد للشعر.

كما تطرق إلى بعض الاعتقادات الخاطئة والتي تتعلق بالحفاظ على الشعر، وقال: "حلق شعر الأطفال زيرو عشان يتقال تخاريف".