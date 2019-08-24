طريقة عمل بيض بالبطاطس والفلفل

طبق بيض بالبطاطس والفلفل، من الأطعمة غير الشائعة، التي يفضلها كثيرون، وتبحث العديد من ربات البيوت على طريقة إعدادها في المنزل، لمذاقها المميز.

وفيما يلي خطوات تحضير البيض بالبطاطس بالفلفل، على طريقة أميرة شنب، مقدمة برنام في "سي بي جسي سفرة":-

المقادير

4 بيضات

فلفل

بطاطس مسلوقة

ملح

بصل أحمر

Advertisements

ملعقة صغيرة سكر

زبدة

طريقة التحضير

- تقطيع البطاطس إلى حلقات وسلقها لمدة 20 دقيقة، ثم تصفيتها.

- خلط البيض والفلفل والكريمة والبيكينج باودر والملح في الخلاط.

- تشويح البصل في الزبدة، مع إضافة البطاطس والسكر.

- إضافة خليط البيض والفلفل والكريمة والبيكينج باودر والملح، مع وضع جميع المكونات في الفرن لمدة 10 دقائق.