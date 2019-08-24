محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ندى سامي: الابتسامة سر الجاذبية، ولكن هناك من يحاول إخفاء تلك البسمة بسبب إصابته بالابتسامة اللثوية "gummy smile"، وهي مشكلة تؤثر على الأسنان، ولكن لا يمكن اعتبارها من ضمن الأمراض حيث يظهر الصف العلوي من الأسنان أصغر من السفلي، وتأخذ اللثة المساحة الأكبر، وتحتاج تلك المشكلة لتدخل جراحي. لقراءة المزيد عن: 3 أسباب وراء الابتسامة اللثوية.. إليك طرق التخلص منها.. اضغط هنا

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