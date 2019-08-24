الامارات | أهـــــلٌ للترشـــــــح

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مشاهد من أسبوع يحمل عنوان «الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019»، إذ سعى كثيرون إلى المبادرة بالترشح لنيل شرف خدمة دولة الإمارات. وشهدت مراكز التسجيل في أرجاء الإمارات إقبالاً لافتاً من فئات مختلفة، ترى في نفسها أهلاً لخدمة بلادها عبر بوابة البرلمان. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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