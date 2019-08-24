الامارات | منتسبون لشرطة أبوظبي يستشرفون المستقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن منتسبون لشرطة أبوظبي يستشرفون المستقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شارك مجموعة من منتسبي شرطة أبوظبي، من مختلف القطاعات الشرطية، في ورشة عمل تخصصية في مجال استشراف المستقبل الاستراتيجي في أكاديمية دبي للمستقبل.

وتهدف الورشة إلى تطوير قدرات المنتسبين في استشراف المستقبل.

وقال مدير مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي بشرطة أبوظبي، العميد خالد خوري، إن الورشة تسهم في تخطيط وتنفيذ مشروعات شرطة أبوظبي المستقبلية، ودعم تحقيق مئويتها.