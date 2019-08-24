الامارات | الباندا ابن الرابعة يستعد للرحيل عن أميركا

شكرا لقرائتكم خبر عن الباندا ابن الرابعة يستعد للرحيل عن أميركا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّمت سلطات الحديقة الوطنية بالعاصمة الأميركية واشنطن قطعة من الكعك الملون لحيوان باندا عملاق على شكل رقم أربعة، احتفالاً بعيد ميلاده الرابع أول من أمس. وكانت هذه المناسبة حلوة ومريرة في الوقت نفسه لـ«بي بي»، ذلك الباندا الذي ولد في 22 أغسطس عام 2015 من الوالدين مي تشيانج وتيان تيان.

ويتعين نقل الباندا من الولايات المتحدة إلى الصين بموجب اتفاقية تقضي بنقل نسل زوجي الباندا إلى الصين عند بلوغهم سن الرابعة.

ولم يتحدد رسمياً موعد نقل «بي بي» إلى الصين، لكن من المتوقع أن يتم ذلك خلال الأشهر المقبلة، حسبما قالت سلطات الحديقة الوطنية. وكانت شقيقة «بي بي» الكبرى باو باو قد نقلت إلى الصين في عام 2017. وتوجد في الحديقة الوطنية الأميركية حيوانات من الباندا العملاق على سبيل الإعارة من الصين منذ السبعينات.