الامارات | 32 شركة أزياء عالمية تتعهد بحماية البيئة

شكرا لقرائتكم خبر عن 32 شركة أزياء عالمية تتعهد بحماية البيئة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت شركات أزياء كبرى من جميع أنحاء العالم، أمس، إنها وقعت اتفاقاً ستقدمه إلى قمة مجموعة السبع، للمساعدة في حماية البيئة.
ووقعت على الاتفاق 32 شركة، بينها: (أديداس، وبربري، وكيرينج، وإيرميس، وأل.في.أم.أش، ونايكي).
وستكون حماية البيئة قضية رئيسة على جدول أعمال مجموعة السبع، كما أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، هذا الأسبوع، عن قلقهما بشأن حرائق غابات الأمازون.
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