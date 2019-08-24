الامارات | 32 شركة أزياء عالمية تتعهد بحماية البيئة

شكرا لقرائتكم خبر عن 32 شركة أزياء عالمية تتعهد بحماية البيئة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت شركات أزياء كبرى من جميع أنحاء العالم، أمس، إنها وقعت اتفاقاً ستقدمه إلى قمة مجموعة السبع، للمساعدة في حماية البيئة.

ووقعت على الاتفاق 32 شركة، بينها: (أديداس، وبربري، وكيرينج، وإيرميس، وأل.في.أم.أش، ونايكي).

وستكون حماية البيئة قضية رئيسة على جدول أعمال مجموعة السبع، كما أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، هذا الأسبوع، عن قلقهما بشأن حرائق غابات الأمازون.