الامارات | موظفون من «أبوظبي الرقمية» يزورون أطفال «خليفة الطبية»

شكرا لقرائتكم خبر عن موظفون من «أبوظبي الرقمية» يزورون أطفال «خليفة الطبية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زار وفد من «هيئة أبوظبي الرقمية» برئاسة المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الحكومية وإدارة الشركاء، سعيد عبدالواحد الملا، قسم الأطفال في مدينة الشيخ خليفة الطبية بأبوظبي.

وجاءت المبادرة في إطار الاحتفال باليوم العالمي للعمل الإنساني الذي يصادف 19 أغسطس من كل عام.

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وتؤكّد الزيارة التي تأتي بالتزامن مع عام التسامح، حرص الهيئة على تعزيز المسؤولية المجتمعية، وترسيخ قيم التعاون والتراحم بين الموظفين وأفراد المجتمع، إلى جانب رسم البسمة على وجوه الأطفال، وإدخال السعادة والسرور إلى قلوبهم.

واستقبل الوفد المدير التنفيذي للعمليات التشغيلية الدكتورة شمه المزروعي، ومدير إدارة علاقات العملاء هزاع النيادي، وعدد من العاملين بالقسم.

وزار الوفد الأطفال لدعمهم معنوياً، وحثهم على الإرادة والاصرار. وتلتزم الهيئة بإطلاق مبادرات إنسانية وخيرية تغرس في نفوس المجتمع مبادئ المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، والتي تحث على التسامح والخير والعطاء.