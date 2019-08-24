الامارات | أعماق

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الشعاب المرجانية تعد مركزاً لكميات هائلة من التنوع البيولوجي، ولاعباً رئيساً في بقاء النظام البيئي بأكمله. ذلك أنها تزود مختلف الحيوانات البحرية بالغذاء والحماية والمأوى، الأمر الذي يُبقي أجيالاً من الأنواع المختلفة على قيد الحياة. وعلاوة على ذلك، تُعد الشعاب المرجانية جزءاً لا يتجزأ من الحفاظ على حياة الإنسان، لكونها مصدراً للغذاء (مثل الأسماك، والرخويات، وغيرها)، فضلاً عن كونها فضاء بحرياً للسياحة البيئية التي توفر فوائد اقتصادية.. صورة لشعاب مرجانية التقطتها في منطقة هالمهيرا بإندونيسيا.

علي خليفة أحمد سعيد بن ثالث الحميري،

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من مواليد إمارة دبي، مصور فوتوغرافي ومحترف تصوير أفلام وثائقية، حاصل على دبلوم تصوير وثائقي

من أكاديمية لندن، ودبلوم في اللغة والأدب الفرنسي

من جامعة مونبلييه الفرنسية.