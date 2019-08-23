قال الفنان رشوان توفيق، إنه دائمًا ما يتوجه لزيارة قبر زوجته بعد أداء صلاة الفجر بمفرده، مشيرًا إلى أنها دائمًا ما تشغل باله عندما يكون وحيدًا.
وأضاف خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة: "عشت معاها 62 سنة وهي محسستنيش في يوم إني أكون متضايق من حاجة وحتى لما كنا بنختلف مع بعض كنت بقولها يا حبيبتي وكانت تقولي يا حبيبي".
وتابع: "ادتني حياتها كلها وكانت شايلاني في الحلوة والمرة وكافحت معايا وربت ولادي".
كانت هذه تفاصيل خبر رشوان توفيق: أزور قبر زوجتي بعد صلاة الفجر دائما بمفردي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.