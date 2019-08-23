رشوان توفيق: أزور قبر زوجتي بعد صلاة الفجر دائما بمفردي

قال الفنان رشوان توفيق، إنه دائمًا ما يتوجه لزيارة قبر زوجته بعد أداء صلاة الفجر بمفرده، مشيرًا إلى أنها دائمًا ما تشغل باله عندما يكون وحيدًا.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة: "عشت معاها 62 سنة وهي محسستنيش في يوم إني أكون متضايق من حاجة وحتى لما كنا بنختلف مع بعض كنت بقولها يا حبيبتي وكانت تقولي يا حبيبي".

وتابع: "ادتني حياتها كلها وكانت شايلاني في الحلوة والمرة وكافحت معايا وربت ولادي".