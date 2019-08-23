أحمد حسن يرد على ريهام سعيد بصورة مع والدته: "القمر السمينة دي أمي"

نشر أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق، صورة على حسابه الشخصي على "فيس بوك" تجمعه بوالدته.

وقال حسن معلقا على الصورة: "الأستاذة ريهام سعيد خرجت علينا وقالت بالنص: الناس التخينة ميتة، عبء على أهلها وعلى الدولة، وبيشوهوا المنظر، منظرك بيكون مش حلو وانتِ بالعباية أو الجلابية ومش قادرة تمشي، بتفقدي جزء من أنوثتك".

وأضاف: "بصي يا ريهام هكلمك عملي ودون تنظير، شايفة الست القمر السمينة دي! تبقى أمي وفي زيها ملايين من أمهاتنا وأخواتنا العظيمات اللي جابوا رؤساء وعلماء ومبدعين ورياضيين وفنانين وإعلاميين، للأسف أنت واحدة منهم وناجحين في كل المجالات في البلد".

وتابع: "الناس دي تعبوا وشقوا وعرقوا واشتغلوا وقعدوا على ولادهم وعلموهم وحاجات كتيرة في مشوار الحياة، الأمهات دول بركة حياتنا وكفاية دعوة واحدة بس منهم تريح القلب وتفتح الأبواب المقفولة، الناس دي اللي انتِ متعرفيش عنهم وعن ظروفهم حاجة، اتكلمتي عنهم بسوء لأنك باختصار معرفتيش قيمتهم ولا هتعرفيها لأن الناس اللي وصفتيهم بالميتة دول مبيموتوش حتى ولو رحلوا عن الدنيا لأننا بنعيش بكل حاجة حلوة علموها لينا وسابوهلنا وبيسبوهلنا".

واستطرد: "يا ألف خسارة على الإعلام اللي بدل ما يعلم وينصح ويقدم رسالة محترمة بقى يسخر وينظر على الطيبين اللي فاضلين في حياتنا".

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واختتم قائلا: "نصيحة لوجه الله على الملأ زي كلامك ما كان على الملأ، راجعي نفسك وحاولي تعتذري لكل الناس اللي زعلتيهم جايز يسامحوكي".

وقرر مجلس نقابة الإعلاميين منع ريهام سعيد من ممارسة أي نشاط إعلامي لحين توفيق أوضاعها القانونية مع النقابة، على خلفية التحقيق في حلقة برنامج صبايا التي تقدمها على قناة الحياة، والتي تناولت خلالها موضوع السمنة وأثارت استياء سيدات مصر.

كما قررت النقابة عقب اجتماعها الطارئ مساء اليوم، إبلاغ النيابة العامة ضد ريهام سعيد بخصوص ممارسة نشاط إعلامي بالمخالفة لقواعد القيد في النقابة.

وقالت نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة، إنه بالإشارة إلى ما ورد بتقرير المرصد الإعلامي للنقابة من تجاوزات مهنية وأخلاقية ببرنامج صبايا، وحيث إنه بالبحث في جداول القيد بالنقابة تبين أن ريهام سعيد غير مقيدة بجداول النقابة، كما أنها غير حاصلة على تصريحات مزاولة المهنة، وذلك بالمخالفة للقانون رقم 93 لسنة 2016، والذي حظر مزاولة النشاط الإعلامي دون القيد بالنقابة أو الحصول على تصريح منها.