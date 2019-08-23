"الناظر": كثرة التعرض لأشعة الشمس يؤدي لظهور التجاعيد مبكرا

قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية رئيس المركز القومي للبحوث سابقا، إن أسوأ توقيت للتعرض لأشعة الشمس من 10 صباحاً حتى الثانية ظهرًا، لأنها أشعة فوق بنفسجية قصيرة الموجة تسبب الإصابة بالتسلخات والحروق.

وأوضح الناظر خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، أن الأشعة فوق البنفسجية التي تصدر عن الشمس، يصدر عنها 3 أنواع من الموجات، هي الطويلة، المتوسطة، والقصيرة.

Advertisements

وتابع أن الموجة القصيرة تكون مؤذية للجلد، لكن الأشعة طويلة الموجة تكون مفيدة للجلد، حيث تنبعث في الفترة ما قبل الشروق وفي الفترة بعد الغروب، لافتًا إلى أنها مفيدة لعلاج بعض الأمراض مثل الصدفية، كما تساعد على تكوين فيتامين د.

ونصح الناظر الأشخاص الذين أصيبوا بالحروق نتيجة التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة، بتناول غسول الكالاميلا، وذلك بعد الرج، إذ يُدهن على مواضع الجلد التي تعرضت للحرق 4 مرات، أو تناول كريم شهير مضاد للحروق مرة في الصباح وأخرى في فترة الظهر ومرة ثالثة في المساء.

كما حذر أيضًا، من كثرة التعرض للشمس، لما له من أثار سلبية تتعلق بظهور التجاعيد المبكرة، حيث تقلل الدهون تحت الجلد، لافتًا إلى أن واقي الشمس يحمي البشرة والجلد لمدة ساعتين فقط، مطالبًا بارتداء "الطاقية" أو "البرنيطة" أو الجلوس تحت شمسية تجنبًا لأشعة الشمس.