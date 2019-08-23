"إنت مصور مراتك وهي نايمة".. أحمد حسن وزينب يثيران الجدل من غرفة النوم

عاد "اليوتيوبر" أحمد حسن وزوجته زينب لممارسة هواية "ركوب التريند" من جديد، فالزوجان لم يكفيهما نشر فيديوهات طفلتهما "إيلين" فقط، من أجل الشهرة والتربح، بل وصل الحد لتصوير أدق علاقاتهما الشخصية، على منصات "السوشيال ميديا"، الأمر الذي يثير حولهما الجدل من جديد، بين الحين والآخر.

واليوم شارك "أحمد" مُتابعيه، بمقطع فيديو جديد من داخل غُرفة نومهما، خلال قضائهما العطلة الصيفية، في "بالي"، عبر حسابه الشخصي على موقع "الإنستجرام".

وأوضح الفيديو، الثنائي، وهما نائمان على السرير بملابس النوم، حيث ارتدت "زينب" بيجامة برتقالي، من الستان، في حين ظهر أحمد حسن، بـ تيشيرت وشورت.

وتضمن المقطع، لحظة استيقاظ الثنائي، ونزولهما إلى "حوض الاستحمام" الخاص سويًا.

وعلق "حسن" على المقطع، قائلًا:"شوفوا النطة دي.. وقعنا على وشنا".

الامر الذي تفاعل معه العديد من متابعيهما، بين مُتقبلي الأمر، بكونه لحظة ساخرة، وبين منتقديه، فعلق أحدهما قائلًا: "انت مصور مراتك وهي نايمة".

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من هو أحمد حسن وزوجته زينب؟

وكان الجدل أثير حول أحمد حسن وزوجته زينب مؤخرًا، بعدما صوَّر الثنائي طفلتهما الرضيعة "إيلين"، في مواقف حياتية مختلفة، ومنها "أول فوتوسيشن"، وغيرها من الفيديوهات التي وصل عددها 7، وكانت الطفلة تظهر مستاءة بشدة خلال الفيديوهات، فاتهمهما رواد مواقع التواصل الاجتماعي بإهمال الطفلة، واستغلالها تجاريًا من أجل الحصول على أموال من موقع "يوتيوب"، وتقدم عدد منهم بالفعل بالشكوى إلى خط نجدة الطفل.

وبالفعل تحرك المجلس القومي للطفولة والأمومة ببلاغين لـ النائب العام، بناء على شكاوى الخط، ووجهوا لهما عدة اتهامات، تصل العقوبة المحتملة لأحمد حسن وزينب فيها إلى السجن 5 سنوات بحد أقصى، بالإضافة إلى الغرامة، وذلك جراء تربح أحمد حسن من فيديوهات ابنته "إيلين".