لمرضى السكري.. 8 طرق لخسارة الوزن دون مضاعفات (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد كُريّم:

يعاني العديد من مرضى السكري من زيادة الوزن والإصابة بالسمنة بسبب التأثيرات التي تحدث داخل الجسم نتيجةً لاضطراب معدل الجلوكوز في الدم، والتغيرات التي تحدثها الأدوية الخاصة بعلاج السكري.

وتؤثر السمنة بصورة سلبية على علاج السكري لأنها تزيد من مقاومة الجسم للأنسولين، وبالتالي يحدث اضطراب في سكر الدم، ويؤدي هذا إلى مضاعفات صحية غير مرغوب فيها، ويواجه مرضى السكري مشكلات في خسارة الوزن الزائد بسبب الأنظمة الغذائية التي قد لا تكون متناسبة مع حالتهم الصحية، لكن هناك بعض الطرق والنصائح التي قدمها المتخصصون للمرضى لكي يتمكنوا من خسارة الوزن بصورة آمنة وفقًا لموقع Every Day Health

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