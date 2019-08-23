لمسة من الطبيعة.. 6 خطوات تجعل غرفة المعيشة مرحة ومبهجة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أكثر أماكن الجلوس في المنزل، غرفة المعيشة، فهو المكان المفضل لأفراد الأسرة، ولكي تكون مرحة ومبهجة، يجب إضافة العديد من اللمسات الإبداعية التي تمنحها الحياة.

وخلال السطور التالية، نرصد 6 خطوات لتزيين غرفة معيشة ملونة، ويجعلها تعج بالحياة، وفق لما ذكر موقع "homify" المتخصص في شؤون الديكور والمنزل:

1- الرسم على الجدران

تظل علبة الألوان وفرشاة الطلاء إحدى أسهل الطرق لإضافة لون إلى أي غرفة، لكن من قال إنك تحتاج لقضاء ساعات في طلاء الغرفة بأكملها؟ ماذا عن جدار واحد فقط؟

إذا كانت هناك ميزة معمارية جميلة في غرفة المعيشة الخاصة بك، فاستخدم هذا الجدار لتتباهى ببعض الألوان، اختر لونًا داكناً ومتناقضًا يظهر في عملك الفني، أو استخدم لونًا أخف حدة من الجدران الأخرى، أي تغيير في اللون سيضيف الاهتمام والشخصية.

استخدام ورق حائط مزخرف على جدار واحد هو الخيار الأفضل، جرِّب وضع الورق على الحائط خلف الأريكة الخاصة بك فقط تأكد من اختيار تصميم يبرز الألوان الموجودة بالفعل في أثاث غرفة المعيشة.

2- قم بطلاء أرفف الكتب الخاصة بك

منزلك إيجار؟ لست متأكدًا مما إذا كنت مستعدًا للالتزام باللون البرتقالي الفاتح أو الوردي الفاتح أو الأزر على الحائط، ومع ذلك، هل ما زلت تتوق إلى لمسة من اللون؟ بدلاً من شراء ملحقات إضافية، استخدم ما تملكه بالفعل، مثل أرفف الكتب أو الخزانات، فمن المؤكد أن الطلاء من الداخل سيكون له تأثير كبير في الحد من الضجة.

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3- استعادة أو طلاء الكراسي الخاصة بك

يمكن أن تؤدي إضافة لون جديد، حتى في بعض أماكن الجلوس القديمة، إلى تحويل غرفة المعيشة الخاصة بك بشكل كبير، بالطبع نحن لا نقترح أن ترسم الأريكة أو تقوم بتغير نغماتها بالكامل أو شراء أثاث جديد، لكن يمكنك منحهم ألوانًا جديدة تمامًا عبر الأغطية، إنها أيضًا أسهل طريقة لحفظ أريكة القديمة خاصةُ إذا كنت مللت من شكلها القديم، لكنها لا تزال سليمة من الناحية الهيكلية، ونظرًا لأنه لا يوجد أي شيء لا يمكن رسمه في هذه الأيام بفضل عدد لا يحصى من الدهانات المختلفة المتاحة، ننصحك أن تكون شجاعًا وتنثر لونًا جديدًا على تلك الكراسي الخشبية القديمة، وطاولة القهوة، إلخ.

4- التفاصيل

الأمر كله يتعلق بالتفاصيل، ما يعني أنه إذا كنت ترغب في رؤية تغيير لون في غرفة المعيشة الخاصة بك ، يمكنك أن تبدأ بشكل بسيط.

قم بتبديل البطانيات ورش الوسائد لتغيير تلك الأشكال والتأثير على لوحة الألوان الرئيسية لغرفة المعيشة لإضفاء لمسة جمالية رائعة على الغرفة.

5- لمسة من الطبيعة

شكرا لنباتات الخير والزهور ليست النباتات الخضراء فقط فهناك قوس قزح من الألوان بأكمله في انتظار أن يتم التقاطه أو شراؤه.

أنت تعرف بالفعل الألوان الموجودة في غرفة المعيشة الخاصة بك، لذلك قم باختيار زهور ونباتات تتلاءم مع نغمات غرفة المعيشة لديك وابدأ في نثرها في أرجاء المنزل لتجعل الطبيعة تغمره بنغماتها الحيوية

6- أضف البهجة والمرح على أرضيات الغرفة

وجود سجادة ملونة توضع أمام أريكة أو أسفل طاولة القهوة، يضيف لونًا وشخصية وملمسًا فوريًا إلى غرفة المعيشة، أفضل ما في الأمر هو أنه لا يوجد حد للمكان الذي يمكنك فيه وضع سجادة صغيرة لطيفة – على سطح الأرضيات لذلك، ما هي خيارات الألوان الخاصة بك؟ اختر لونًا متباينًا تم اختياره من القماش الذي تستخدمه بالفعل في غرفة المعيشة، أو ابحث عن لون به نمط مثير للاهتمام يرتبط بموضوع المساحة.