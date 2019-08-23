فساتين سهرة من نجوى كرم لمناسباتك الفاخرة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 23 أغسطس 2019 10:37 مساءً - تعتبر المطربة اللبنانية نجوى كرم، من أكثر الفنانات شعبية وجماهيرية في الوطن العربي، ودائماً ما تظهر بفساتين متنوعة ومثالية تبرز قوامها المتناسق، جمعنا لكِ اليوم أبرزها لـ تُلهمك إطلالة مميزة وأنيقة.



اختارت شمس الأغنية اللبنانية الفنانة نجوى كرم؛ عدة فساتين بتدرُّجات اللونين السكري والفضي، منها فستان فضي بترتر صُمم بأكمام طويلة وشكل ضيق ليبرز قوامها المتناسق، وزُين بخيوط حمراء من الأسفل، وأطلت بفستان سكري بلمعة فضية تزينه خطوط متتالية من الجهتين، وتجمَّلت بفستان فضي ضيق بأكمام مكشوفة، وارتدت فستاناً قصيراً أبيض بشراشيب وحزام فضي، وظهرت بفستان أبيض بكُمٍ واحد طويل وقصة مميزة لتزيده أناقة، وتزينت بفستان فضي ضيق تزينه من أحد الجانبين فصوص بيضاء على شكل دائرة، وفستان أبيض آخر صُمم بفتحة جانبية وريش من الأكتاف.

فساتين سهرة من وحي الفنانة نجوى كرم





ولـ إطلالات مفعمة بالحياة تألقت بفستان فوشيا مزين بعدة ألوان متداخلة، مُصمم بأكمام مكشوفة ومنفوش، وأطلت بفستان فوشيا ضيق من الخصر ويتسع من الأسفل بفتحة جانبية ووشاح، وتجملت بفستان فضي من الأعلى بفتحة سبعة وعدة ألوان من فصوص الترتر في الأسفل، وارتدت فستاناً نيلي اللون قصيراً ومفتوحاً من الصدر .

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نجوى كرم بفستان منفوش





وعن إطلالتها في مهرجان الفحيص بالأردن فاختارت فستاناً منفوشاً بزهور متداخلة بعدة ألوان، أما في حفلها بجزر البهاما فظهرت بفستان أزرق من الأعلى وحزام أبيض في الخصر، ومن الأسفل زُين بعدة خيوط ملونة، في حين أطلت في بيروت بفستان أخضر طويل بكُم واحد واسع وفتحة جانبية، وتجمَّلت بفستان أسود منفوش بنقاط بيضاء خلال ظهورها في Arabs Got Talent.

فساتين سهرة من وحي الفنانة نجوى كرم





وارتدت عدة فساتين طويلة، منها فستان باللون البني الفاتح صُمم بشكل ضيق وقصة الحورية من الأسفل، أما الأكتاف فبدت مكشوفة بقصة مميزة أنيقة، وتزينت بفستان ذهبي بفتحة من المنتصف، ووشاح كسرات وأكمام مكشوفة من المنتصف، كما اختارت فستاناً بنفسجياً بأكمام طويلة شفافة مُزين بالفضي.

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