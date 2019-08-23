نجمات هوليوود يلهمنكِ أجمل إطلالات في الفستان الأسود

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 23 أغسطس 2019 10:37 مساءً - الفستان الأسود هو خيار النساء الأول في مختلف المناسبات، حيث وكما يقال: “عند الحيرة عليكِ بالفستان الأسود” فهو خيار مثالي يوحي بالكثير من الأناقة والجاذبية في آنٍ واحد، بغضّ النظر عما إذا كان تصميمه عصريًّا أو كلاسيكيًّا، وحتى النجمات يفضلن الفستان الأسود ويخترنه في المناسبات كافة، ومؤخرًا رصدنا عددًا كبيرًا من نجمات هوليوود وقد تألقن بأجمل الاطلالات فيه، وقد جمعنا لكِ بالصور بعض أبرز الصور لتستوحي بدوركِ أفكارًا تتألقين بها في الفستان الأسود، وإليكِ بعض الأمثلة.



جنيفر أنيستون في فستان جلد أسود

فستان جلد قصير من سيلين اعتمدته جينيفر انيستون





من المعروف عن النجمة الشقراء “جنيفر أنيستون” Jennifer Aniston خياراتها الناعمة والشبابية في الموضة، ومؤخرًا وفي إحدى المناسبات شاهدناها في فستان قصير من الجلد الأسود، اختارته من دار “سيلين” Celine بتصميم ناعم من دون أكمام، ومحدد الخصر بحزام من الجلد أيضًا، وقد نسقت معه صندلًا بكعب عالٍ باللونين الأسود والفضي.



أنجلينا جولي أنيقة في فستان أسود

أنجلينا جولي في فستان أسود من سانت لوران





أنجلينا جولي Angelina Jolie إحدى أكثر النساء العاشقات للون الأسود، حيث إنها تختار معظم اطلالاتها من هذا اللون، مثل اللوك الذي اختارته مؤخرًا على المسرح في فستان ميدي ناعم بقصة الكتف الواحدة من “سانت لوران” Saint Laurent، وكانت قد نسقت معه حذاءً بكعب عالٍ من الجلد الأسود، وأقراطًا ماسية ناعمة زينت بها اللوك.



فانيسا هادجنز في فستان سهرة أسود

فانيسا هادجنز في فستان سهرة أسود من ارماني





فساتين السهرة السوداء هي الأجمل والأكثر أناقة، ومؤخرًا شاهدنا النجمة الشابة فانيسا هادجنز Vanessa Hudgens وقد تألقت في فستان أسود بتصميم مبتكر من “جيورجيو أرماني” Giorgio Armani دخله قماش الشيفون بطريقة عصرية، من دون أكمام وقصته ضيقة وله جيوب مميزة عند منطقة الورك.



الفستان الأسود بأسلوب نجمات هوليوود المميز، شاهدي الصور واستوحي من الاطلالة التي تعجبكِ.