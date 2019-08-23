كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 23 أغسطس 2019 10:37 مساءً - كثيرات من النساء في الوطن العربي يعانين مشكلة الأوراك الكبيرة، وفي الكثير من الأحيان تكون هذه المشكلة وراثية، يصعب حلها عن طريق الرياضة والحميات الغذائية، ويبقى الحل الوحيد اخفاءها عن طريق الملابس، واليوم اخترنا لكِ مجموعة من أجمل موديلات تنانير ميدي موضة هذا الموسم بأشكال وألوان متنوعة، لتنتقي منها ما يعجبكِ، وتتألقي باطلالات تجمعين بها بين الأناقة والعصرية، والأهم من ذلك أنكِ ستبدين رشيقة وتخفين مشكلة الأوراك التي تزعجكِ.



موديلات تنانير ميدي من مجموعات هذا الموسم

موديلات تنانير ميدي





تشكيلة كبيرة من أجمل موديلات التنانير الميدي شاهدناها ضمن مجموعات هذا الموسم، تنوعت قصاتها ودرجاتها اللونية، وشاهدنا منها الواسعة، أو البليسيه، والكشكش الناعم، والقصات المنسدلة، وبالنسبة للألوان، فقد تدرجت بين الزهري الفاتح والأبيض والأسود، والدرجات الترابية وغيرها، وقد شاهدنا أجمل الموديلات لدى كل من “جيفنشي” Givenchy، و“غوتشي” Gucci، و“ستيلا مكارتني” Stella McCartney و “فيكتوريا بيكهام” Victoria Beckham والقائمة تطول.



تنانير ميدي تخفي الأوراك الكبيرة

موديلات تنانير ميدي



في حال كنتِ تبحثين عن أزياء تساعدكِ على إخفاء الأوراك الكبيرة، فننصحكِ أن تعتمدي موديلات التنانير الميدي ولا سيّما القصات التي ذكرناها سابقًا، مثل المنسدلة أو البليسية أو الكلوش، نسقيها بأسلوب أنيق ولافت، ومن الممكن اعتمادها للمناسبات المسائية مع أحذية بكعب عالٍ وقمصان أنيقة، أو للمشاوير اليومية مع أحذية رياضية وتيشرت قطنية.





موديلات تنانير ميدي تخفي الأوراك الكبيرة لمختلف النساء، شاهدي التصميمات المميزة التي جمعناها لكِ اليوم واختاري منها ما يعجبكِ.