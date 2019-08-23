البيج أكثر الألوان رواجًا في خريف 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 23 أغسطس 2019 10:37 مساءً - يبدو أنّ اللون البيج من الألوان المستمرة في عالم الموضة لخريف 2019، حيث إنه واحد من الألوان الأكثر رواجًا، وهو المفضّل لدى العديد من النجمات العالميات والعربيات.

وما يميز اللون البيج أنه يناسب كل الأوقات ويسهل تنسيقه مع جميع الألوان والاطلالات، كما أنه يمنح لمسة أنثوية جمالية فريدة.

ولكي تختاري الاطلالة المناسبة لكِ باللون البيج، وتتألقي في خريف 2019، سنعرض لكِ الخليج 365 بعض النصائح المهمة للظهور باطلالة مميزة.



اللون البيج فقط

أناقة اللون البيج



دائمًا ما يعطي ارتداء لون واحد من الرأس إلى أخمص القدمين، اطلالة أنيقة وراقية، فكيف إذا كان هذا اللون هو اللون البيج الذي يوحي بالأناقة كيف ما كان.

لذلك إن كنتِ تسعين إلى اطلالة كلاسيكية أنيقة تناسب جميع الأوقات، لا تترددي الخليج 365 في التألق باللون البيج فقط.

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المزج في الخامات

تدرجات البيج



يمكنكِ الخليج 365 إذا قررتِ أن تمنحي اطلالاتكِ لمسة حيوية، أن تحافظي على اللون الواحد إنما بمزج الخامات، كأن تختاري فستانًا بقماش الحرير باللون البيج مع معطف باللون عينه وخامة أخرى، أو أن تنوعي بتدرجات الحقيبة والحذاء.

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القليل من الألوان مع البيج

البيج مع النيون



أذا كنتِ لا تفضلين أرتداء لون واحد، ستكون أضافة بعض الألوان خيارًا مثاليًّا لاطلالة رائعة، حيث إنها ستعطي مزيجًا مشرقًا مع لون البيج.

وعلى ذلك أقدمي على اختيار الألوان الجريئة الفاقعة مثل الأحمر والأرجواني أو الزهري، كما يمكنكِ إضافة ألوان النيون الرائجة كثيرًا إلى اطلالتِك.



أزياء التسعينيات

إطلالة عصرية باللون البيج



لا يكفي فقط أن تختاري الألوان الرائجة من دون معرفة القصات الرائجة لخريف 2019، لذلك الخليج 365 بات من المعروف أنّ أزياء التسعينيات عادت إلى الواجهة مجددًا، فاختاري قصاتكِ المفضلة منها باللون البيج.



الاكسسوارات

الاكسسورات مع اللون البيج



تعتمد بدرجة كبيرة على جرأتكِ في الألوان، أو حبّكِ للكلاسيكية واللون الواحد، وعلى ذلك فإن كنتِ تتمتعين بشخصية جريئة، فإنّ اختيار اكسسواراتكِ بالألوان الفاقعة هي خياركِ الأفضل.

وإن كنتِ تفضلين الكلاسيكية، فعليكِ أن تختاري الاكسسوارات بتدرجات البيج أو اللون البني بدرجاته، أو حتى لون القهوة المميز.



شاهدي الصور التي جمعناها لكِ لاطلالات باللون البيج، واستوحي منها ما يتناسب مع شخصيتكِ وقوامِك.