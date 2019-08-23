كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 23 أغسطس 2019 10:37 مساءً - تعتمد المدونة البحرينية خولة المراغي على مواكبة خطوط الموضة في أزيائها، ولا سيَّما عند اختيارها العبايات التي تظهر بها، حيث تختارها بشكل يتماشى مع الموضة بشكل واضح، وبطريقة تناسب لون بشرتها وقوامها، وغالبًا ما تختار التصميمات الأنيقة التي تميل للبساطة، وفي الفترة الماضية ظهرت بعبايات عدة ملونة أنثوية جميلة، جمعنا لكِ أبرزها لتستوحي منها أفكارًا لخروجِك.

عبايات ملونة ناعمة

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عبايات ملونة من وحي خولة المراغي

عبايات مزينة بالترتر



تألقت المراغي بعباية رمادية زينها اللون الأسود من الأسفل والأكمام، كما زينها قماش أسود شفاف في الأكمام، وأطلت بحجاب بُني وعباية سماوية مزينة بترتر فضي ضخم على شكل خطوط متداخلة، وأطلت بعباية تميل للونين الأخضر والأزرق مزينة بنقاط ومعينات بيضاء على الأكمام والمنتصف، وتجملت بعباية شبابية مميزة صُممت من الجهة اليمنى بقماش أزرق داكن وفي أطراف الكم، ومن المنتصف باللون الرمادي الفاتح، ومن الجهة الأخرى زُينت بقماش أسود على الطرف، ومن المنتصف وأطراف الكُم غمرها اللون الأزرق بنقشة زهرية على شكل زهور.

عبايات ملونة من وحي خولة المراغي



وفي إحدى اطلالاتها ارتدت عباية بيضاء بنقوشات بيضاء على الأكمام، وأكملت أناقتها بخط من الفصوص في أعلى الأكمام لتبدو أنيقة وبسيطة، واختارت عباية باللون البنفسجي مزينة بأصداف وخرز وحزام خصر، وفي اطلالة أخيرة ظهرت بعباية نود مزينة بمستطيلات بيضاء وحجاب أبيض.

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