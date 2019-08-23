فساتين سهرة بحسب الطول موضة ما قبل خريف 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 23 أغسطس 2019 10:37 مساءً - هناك العديد من المناسبات الخاصة التي تتطلب من السيدات تحضير الأزياء المناسبة. وهناك أيضاً قواعد محددة تتبعها السيدات حتى يبدين في أزهى إطلالاتهن، كما يحرصن على اختيار فستان سهرة حسب الطول.

Carolina Herrera



شاهدي أحدث مجموعات أشهر الدور العالمية وتعرفي من خلالها على آخر صيحات فساتين السهرة.



من مجموعات ما قبل خريف 2019 نستعرض لكِ 14 صورة لعلها تلهمك بموديل الفستان الذي سيرافقك في سهرتك القادمة ونخبرك بما يناسب طولك.

موديلات فساتين سهرة من مجموعات ما قبل خريف 2019





- اعتمدي صيحة الفساتين القصيرة أو التي تلامس الركبة بالكاد مثل التصاميم التي جلبناها لكِ من مجموعات بادجلي ميشكا Badgley Mischka وباميلا رولاند Pamella Roland لتبرزي طول ساقيكِ.

Badgley Mischka





- تبقى فساتين السهرة المصممة بشقوق طويلة من أبرز صيحات هذا العام، وهى وسيلة مجربة توحي بأن من ترتديها أطول مما هى عليه وتجدينها لدى كريستيان سيريانو Christian Siriano وبرابال غورونغ Prabal Gurung.



- ألجئي إلى فساتين السهرة المغطاة بالتطريز مثل موديلات ماركيزا Marchesa وريم عكرا Reem Acra فقط في حال كنتِ طويلة القامة.

Marchesa





- لفتتنا عدد من فساتين السهرة سواء بالتنانير الهدلة على القوام أو المنفوشة والعامل المشترك بينها هو الخصر العالي مثل تصاميم دينيس باسو Dennis Basso وجي مندل J. Mendel، ألجئي إلى ذلك الموديل ليزيدك طولًا.

- أبتعدي عن فساتين السهرة ذات الطول المتوسط لأنها ستعطي إنطباعًا بأنكِ أقصر مثل القطع التي رصدناها لدى ماركوس لوبفر Markus Lupfer وروكساندا Roksanda.

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