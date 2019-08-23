كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 23 أغسطس 2019 10:37 مساءً - اقترب الموسم الدراسي الجديد والكثيرات من الشابات وبخاصة الجامعيات، بدأن تحضير خزائنهنّ لاستقبال العام الدارسي، وشراء الملابس الملائمة والاكسسوارات اللازمة من حقائب وأحذية وغيرها، لا سيّما وأنّ الشابات في هذا السن يكنّ حريصات جدًّا على أناقتهنّ، وعلى تنسيق الاطلالات العصرية المواكبة لأحدث صيحات الموضة، ولهذا قمنا نحن اليوم باختيار أجمل موديلات شنط يد مثالية للجامعة، وقد تنوعت الخيارات بين حقائب الظهر وشنط الكتف، والتصميمات العملية الكبيرة التي تُحمل باليد، شاهدي الموديلات واختاري الأنسب لكِ.



حقائب للظهر موضة هذا الموسم

حقائب ظهر



حقائب الظهر أو كما تسمى بالـ Backpack، إحدى أبرز صيحات الموضة لهذا الموسم، ولهذا فهي خيار مثالي بالنسبة للجامعيات، لا سيّما وأنها توفر الراحة من ناحية حملها على الظهر، وتوحي بالعصرية من ناحية ألوانها المتنوعة وتصميماتها اللافتة، وقد شاهدنا أجمل الموديلات لدى كل من “بالنسياغا” Balenciaga، و”غوتشي” Gucci، و”كريستيان لوبوتان” Christian Louboutin.



حقائب يد رحبة وأنيقة

حقائب يد





من الخيارات المميزة والعملية للجامعيات، هي حقائب اليد أو كما تسمى بالـ Tote Bag، والتي تكون أحجامها بشكل عام بين المتوسط والكبير، وتكون رحبة من الداخل بحيث تتسع لاحتياجات اليوم كافة، لها مقبض علوي لتُحمل منه باليد، وتصميماتها هذه الموسم كانت متنوعة ومميزة، وقد شاهدنا أجملها لدى كل من “توم فورد” Tom Ford، و”لويفي” Loewe.





حقائب الكتف أناقة وعملية

حقائب كتف





أما حقائب الكتف أو كما تسمى بالـ Shoulder bags، فهي الخيار المفضل بالنسبة لمعظم النساء بمن فيهنّ الجامعيات، حيث إنها تجمع بين الأناقة والعملية، من الممكن تعليقها على الكتف أو حملها بأسلوب الـ cross body، وقد شاهدنا أجمل الموديلات لدى كل من “فالنتينو” Valentino، و”كلوي” Chloe.



موديلات حقائب مثالية للجامعة والموسم الدراسي، شاهدي أجمل التصميمات التي اخترناها لكِ من أحدث الإصدارات، وانتقي الموديل الذي يناسبكِ.