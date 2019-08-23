الناظر: واحد صحاني الساعة 2 الفجر يسألني عن سبب عدم نمو "أظافر زوجته"

قال الدكتور هاني الناظر، واستشاري الأمراض الجلدية رئيس المركز القومي للبحوث سابقا، إن تلقيبه بـ"طبيب الغلابة"، أكثر الأشياء التي أسعدته في حياته، معبرًا عن اعتزازه وفخره بهذا اللقب.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، أن جموع الأطباء في مصر محترمون ويقومون بأداء ما عليهم، مشددًا على أنه لا يجب تعميم بعض الحالات السيئة على الأطباء المصريين، حيث رفض وجود ما يُسمى بـ"المافيا" أو الجشع في مهنة الطب: "أطباء مصر بخير".

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وتطرق "الناظر"، إلى تفاعله مع متابعيه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مشيرًا إلى أنه تلقى أكثر من 10 آلاف سؤال في أقل من نصف ساعة عندما أتاح التعليقات للجميع.

وكشف عن أغرب مكالمة تلقاها، قائلًا: "كانت في الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل، وسألني عن سبب عدم نمو أظافر زوجته".