"سيشن حوامل".. جلسة تصوير جديدة لـ ملكة جمال مصر

خضعت ريم رأفت، ملكة جمال مصر 2018، لجلسة تصوير جديدة، بدت فيها ببطن ممتلئة كالسيدات بفترات الحمل. وتألقت "رأفت" خلال الجلسة التي شاركت بها، عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك" بفستان "بيبي بلو" لامع، قصير، وبأكمام شفافة، مُعلقة: "سأكون أم لطيفة.. إلى جميع النساء الحوامل، لم أستطع حتى تحمل هذا البطن الوهمية، ربنا معاكم". Advertisements وكانت لجنة تحكيم مسابقة ملكة جمال مصر، بأكتوبر الماضي، منحت المتسابقة ريم رأفت، لقب ملكة جمال مصر 2018.

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